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Вулкан Шивелуч проснулся на Камчатке: в небо взлетел 12-километровый столб пепла


Вулкан Шивелуч проснулся на Камчатке: в небо взлетел 12-километровый столб пепла

Шивелуч находится на Камчатке. Сегодня 3283-метровый вулкан выбросил в небо столб пепла, передает Joinfo.ua со ссылкой на телеканал Россия 24.


Пепел из жерла вулкана вырвался на 12 километров в высоту. Пепловый шлейф распространился на 200 километров.




Угрозы нет


Спасатели МЧС успокаивают местное население: угрозы для жизни и здоровья нет. Вулкан Шивелуч активен и извергается с весны 2009 года.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, мощное землетрясение произошло в Китае: под завалами оказались сотни людей.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264312-news.html
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