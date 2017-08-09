Вулкан Шивелуч проснулся на Камчатке: в небо взлетел 12-километровый столб пепла





Шивелуч находится на Камчатке. Сегодня 3283-метровый вулкан выбросил в небо столб пепла, передает Joinfo.ua со ссылкой на телеканал Россия 24.

Пепел из жерла вулкана вырвался на 12 километров в высоту. Пепловый шлейф распространился на 200 километров.





Угрозы нет

Спасатели МЧС успокаивают местное население: угрозы для жизни и здоровья нет. Вулкан Шивелуч активен и извергается с весны 2009 года.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, мощное землетрясение произошло в Китае: под завалами оказались сотни людей.

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