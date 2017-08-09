В Финляндии при загадочных обстоятельствах пропали 37 украинцев





37 украинцев и три эстонца стали участниками группы, которая организованно приехала в город Тууповаар в Финляндии собирать ягоды. Все 40 человек при загадочных обстоятельствах пропали без вести, передает Joinfo.ua со ссылкой на lenta.ru.

По словам Суло Сухонена, который является секретарем охотничьего общества города Тууповаара, он получил заявку на организацию экскурсии по сбору ягод для жителей Украины и Эстонии. Группе были предоставлены охотничий дом и питание. Спустя несколько дней Сухонен обратился в правоохранительные органы с целью узнать, что делать с этими людьми дальше.

Пропали без вести

8 августа к дому, в котором были размещены 37 украинцев и три эстонца, прибыли сотрудники полиции и сам Сухонен, однако внутри постройки они никого не обнаружили. В разговоре с Yle Сухонен отметил, что видел неподалеку от дома следы транспортного средства, предположительно, автобуса.



Сухонен предпринял попытку выяснить, на кого должны были работать эти люди, однако никто из предпринимателей, занимающихся этим видом деятельности, ничего не знал об этой группе. Местная полиция отказалась пуститься на поиски пропавших, поскольку не видит мотива преступления.

Организатором тура был россиянин

Местные СМИ указывают, что организатором тура был бизнесмен из России. При этом отмечается, что прибытие группы в эту местность 30 июля выглядит странным, поскольку ягоды в Тууповааре созревают, как правило, двумя неделями позже.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, Финляндия решила завлекать туристов тишиной и спокойствием своей природы.

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