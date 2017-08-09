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Новый тренд: кофе в вафельном рожке

Новый тренд покоряет Instagram: в социальной сети массово постят фото с хэштегом #CoffeeInACone — иначе говоря, кофе в рожке, сообщает Joinfo.ua.


Первой «модернизировала» любимый напиток The Grind Coffee Company. Именно в этой кофейне, расположенной в Йоханнесбурге (Южная Африка) бармен Дэйн Левинрэд первым подал клиентам кофе в вафельном рожке, изнутри покрытом шоколадом.


Отметим, лакомство крайне недолговечно — выпить кофе следует на 10-15 минут, поскольку потом рожок просто растворится. Впрочем, любителей оригинальности это не смущает.


Сейчас кофе в рожке подают уже не только в Южной Африке, но и в США, Британии и на Тайване.


Напомним, весьма странный напиток пополнил ассортимент популярной сети кофеен Starbucks. Чудо-лакомство меняет цвет и вкус, стоит лишь взболтать его. Назвали его «единорожий фраппучино».


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264289-news.html
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