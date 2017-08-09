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В США скончался известный музыкант Глен Кэмпбелл


В США скончался известный музыкант Глен Кэмпбелл

Известный гитарист Глен Кэмпбелл скончался в США после продолжительной болезни. Легендарному музыканту в апреле 2017 года исполнился 81 год, передает Joinfo.ua.


Причиной смерти стала безжалостная болезнь Альцгеймера


Последние месяцы своей жизни Глен Кэмпбелл провел клинике. Он был пациентом отделения больницы, в котором содержатся люди, страдающие болезнью Альцгеймера. Ее музыканту диагностировали в 2011 году.


«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине… легендарного певца и гитариста Глена Трэвиса Кэмпбелла… после длительной и мужественной борьбы с болезнью Альцгеймера», — говорится в сообщении родных музыканта.


Ушла Легенда


Гитарист и музыкант Глен Кэмпбелл был очень популярным во второй половине 60-х годов ХХ века. Он три раза удостаивался музыкальной премии «Грэмми».




О кончине легенды скорбят жена и восемь его детей.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, вчера в Москве скончался Павел Слободкин – основатель ВИА "Веселые ребята".


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