В США скончался известный музыкант Глен Кэмпбелл

Известный гитарист Глен Кэмпбелл скончался в США после продолжительной болезни. Легендарному музыканту в апреле 2017 года исполнился 81 год, передает Joinfo.ua.
Последние месяцы своей жизни Глен Кэмпбелл провел клинике. Он был пациентом отделения больницы, в котором содержатся люди, страдающие болезнью Альцгеймера. Ее музыканту диагностировали в 2011 году.
«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине… легендарного певца и гитариста Глена Трэвиса Кэмпбелла… после длительной и мужественной борьбы с болезнью Альцгеймера», — говорится в сообщении родных музыканта.
Гитарист и музыкант Глен Кэмпбелл был очень популярным во второй половине 60-х годов ХХ века. Он три раза удостаивался музыкальной премии «Грэмми».
О кончине легенды скорбят жена и восемь его детей.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, вчера в Москве скончался Павел Слободкин – основатель ВИА "Веселые ребята".