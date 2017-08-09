Морские пейзажи на фото Даррена Дж Беннетта

Австралийский фотограф Даррен Дж. Беннетт родом из городка Лорн, расположенного вдоль участка Великой океанской дороги - туристической достопримечательности и заповедной зоны в штате Виктория, славится уникальными фото морских пейзажей, сообщает Joinfo.ua.

В его кадр зачастую попадают самые удаленные от основных туристических достопримечательностей места. Снимки фотографа отличаются глубоким и ярким цветом. Они специфичны тем, что Даррен делает только один кадр каждого пейзажа без использования техники HDR или приема соединения экспозиций.

Напомним, американец Джон Бисби (John Bisbee) создает диковинные скульптуры из самого обычного на первый взгляд материала – гвоздей.

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