Отец королевы Нидерландов умер в Буэнос-Айресе





Королевский дом Нидерландов сообщил трагическую новость. На 89-м году от рака умер отец голландской королевы Максимы Хорхе Зоррегьета. Мужчина покинул этот мир в Буэнос-Айресе, Аргентина, передает Joinfo.ua со ссылкой на Иносми. Ранее мы сообщали о смерти японского актера, который первым сыграл роль Годзиллы.

Умер от лимфомы

По информации зарубежных СМИ, отец королевы умер вследствие легочной инфекции, которая развилась на фоне гематологического заболевания -лимфомы.

Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, королева Максима сейчас находится в Буэнос-Айресе. Она прибыла в город, когда у ее отца начало ухудшаться самочувствие и общее состояние здоровья.



Участвовал в политической жизни страны

Хорхе Зоррегьета стал заместителем министра сельского хозяйства после аргентинского государственного переворота генерала Видела в 1976 году. Также он занимал должность секретаря сельского хозяйства и животноводства с 1979 по 1981 год.

Напомним, ранее на наследного принца Саудовской Аравии было совершено покушение. Мухаммед бен Салман бен Абдаллаха бин Турки Аль Сауда умер на 26-м году жизни. Его похоронили 8 августа.

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