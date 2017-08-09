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Отец королевы Нидерландов умер в Буэнос-Айресе


Отец королевы Нидерландов умер в Буэнос-Айресе

Королевский дом Нидерландов сообщил трагическую новость. На 89-м году от рака умер отец голландской королевы Максимы Хорхе Зоррегьета. Мужчина покинул этот мир в Буэнос-Айресе, Аргентина, передает Joinfo.ua со ссылкой на Иносми. Ранее мы сообщали о смерти японского актера, который первым сыграл роль Годзиллы.


Умер от лимфомы


По информации зарубежных СМИ, отец королевы умер вследствие легочной инфекции, которая развилась на фоне гематологического заболевания -лимфомы.


Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, королева Максима сейчас находится в Буэнос-Айресе. Она прибыла в город, когда у ее отца начало ухудшаться самочувствие и общее состояние здоровья.


Участвовал в политической жизни страны


Хорхе Зоррегьета стал заместителем министра сельского хозяйства после аргентинского государственного переворота генерала Видела в 1976 году. Также он занимал должность секретаря сельского хозяйства и животноводства с 1979 по 1981 год.


Напомним, ранее на наследного принца Саудовской Аравии было совершено покушение. Мухаммед бен Салман бен Абдаллаха бин Турки Аль Сауда умер на 26-м году жизни. Его похоронили 8 августа.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264283-news.html
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