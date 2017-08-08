Выбираем идеальный день для идеальной свадьбы





Не так давно отгремела свадьба Никиты Преснякова, но ведь сколько еще свадеб ожидает нашу планету! Почти у каждого человека в жизни случается день, который стоит выбирать всерьез, до мелочей! И мы решили помочь вам подобрать самый лучший день для свадьбы, делится портал Joinfo.ua.

На что влияют дни недели

Понедельник управляется Луной, а Луна в астрологии подразумевает эмоциональные связи. Значит, если жениться в понедельник, семья будет построена на глубокой привязанности!

Вторник — день Марса, и потому жениться во вторник не рекомендуется: бог войны склонен вызывать ссоры.

Среда — день, управляемый богом торговли Меркурием, а это автоматически провоцирует брак по расчету и сохранение его разве что ради детей и имущества.





Четверг, день Юпитера, провоцирует на попытки выяснить, кто же лидер в семье? Это тоже может привести к пагубным последствиям.

Пятницей управляет Венера, а это значит, что планета любви обеспечит в этом браке любовь самую сильную!

Суббота подчиняется Сатурну, а Сатурн, при всех его отрицательных чертах, всегда отвечал за стабильность и надежность. Пожалуй, можно не углубляться в объяснения, почему суббота — отличный день для свадьбы!<</p>



Воскресенье — поскольку это день Солнца, этот вариант может быть даже еще лучше, так как Солнце приносит только положительные эмоции, счастье, удачу, радость — саму жизнь!

Как выбрать месяц

Нумерология - и нумеролог Алина Керубини - советует следующие месяцы:

Апрель: четвертый месяц, а четверка отвечает за отличное общение. Значит, внутрисемейные отношения будут на ура!

Май: пятый месяц, пятерка обозначает любовь, в детали можно не углубляться.

Июль: семерка подразумевает связь с высшими силами и благословение небес.

Октябрь: десятка отвечает за положительную, да еще и умноженную в десять раз, сторону эгоизма. То есть получая лучшее для себя, вы будете получать лучшее еще и для семьи!

Ноябрь: одиннадцать означает умение вести за собой, добиваться во всем успеха. Отличная же перспектива для семьи!

К тому же нужную цифру можно отсчитывать от месяца рождения одного из супругов, и тогда выбранный для свадьбы месяц (например, май как четвертый месяц для рожденного в феврале и десятый — для рождения в июле) будет отличным для того, под кого удалось подогнать. Если же вышло под обоих — и того лучше!

Что говорят народные приметы?..





...Что осенью жениться лучше всего, так как урожай уже собран, и свадьба будет богатой! В общем-то, все мы знаем, что наши предки женились осенью и рожали детей весной — отчасти еще и для того, чтобы к зиме те были уже крепенькие.

...Что зимой и весной посты очень длинные, потому жениться некогда. Но, тем не менее, свадьба в декабре — символ вечной любви, январь — верности, февраль — семейного согласия, а вот весна в народе ничего хорошо не несет.

Март приносит препятствия, апрель - непостоянство, а «в мае сделать что-либо — всю жизнь маяться»! Дело в том, что к маю урожая уже не оставалось, свадьбы как таковой не получалось, вот и не женились наши предки в этом месяце.

Что же касается лета, то июнь обещает тепло, июль — долголетие, август — крепкий союз (если, конечно, свадьба проходит не в августовский пост).

Что же говорит лунный календарь?..

...Что новолуние ведет к новой жизни, растущая Луна — к богатству, полнолуние — жизнь - полную чашу. И что убывающая Луна забирает с собой и невзгоды!

Не рекомендуется только в затмение жениться — и журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн напоминает, что в затмение хорошо разрушать, а не созидать, так что в целом «специалисты по Луне» правы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264166-news.html