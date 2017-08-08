Девочка-дерево: редкая болезнь обезобразила маленькую жительницу Бангладеш





Девочка из Бангладеш стала первой в истории наблюдений представительницей женского пола, которой не посчастливилось испытать на себе симптомы верруциформной эпидермодисплазии, передает Joinfo.ua.

10-летняя Шахана - "девочка-дерево"

Девочка по имени Шахана больна страшным недугом с раннего детства. Впервые родители ребенка заметили специфические наросты на теле дочери, когда ей было 6 месяцев. Сейчас Шахане 10 лет и неприятные бородавки, распространившись по всему телу, добрались до лица девочки. Семья ребенка проживает в глухой деревне, где облегчить страдания ребенка не представляется возможным.

Впрочем, верруциформная эпидермодисплазия считается неизлечимым заболеванием. До случая Шаханы в мире фиксировалось всего несколько носителей этого страшного недуга, и все они были представителями мужского пола.









Сама 10-летняя Шахана растет веселым, активным ребенком. По ее словам, она не испытывает дискомфорта в общении со сверстниками. Одноклассники и друзья с пониманием относятся к болезни девочки, не подшучивают и не издеваются над ней.





Болезнь Шаханы неизлечима

Носителей верруциформной эпидермодисплазии в народе называют людьми-деревьями из-за характерных бородавок, которые внешне схожи на древесные сучки. Полностью избавиться от них невозможно: после удаления они спустя какое-то время появляются снова.

Самым знаменитым "человеком-дерево" в мире был индонезийский рыбак Деде Косвара. Из-за осложнений после многочисленных операций, он ушел из жизни в 2016 году.





Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает взглянуть, как из-за тяжелого генетического заболевания выглядит самая маленькая в мире мама.

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