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В Москве скончался Павел Слободкин – основатель ВИА "Веселые ребята"


В Москве скончался Павел Слободкин – основатель ВИА "Веселые ребята"

Музыкант и композитор Павел Слободкин скончался в Москве сегодня, 8 августа. Об этом сообщает Joinfo.ua со ссылкой на ТАСС.


Не стало очередной Легенды


"Павел Слободкин скончался сегодня", - сообщили журналистам в Департаменте культуры Москвы.


Композитор, пианист, педагог Павел Слободкин родился 9 мая 1945 года в Москве. В марте 1966 года создал один из первых в СССР вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята". В 1974 году пригласил в ансамбль молодую певицу Аллу Пугачеву. Она исполнила песню "Арлекино", которую аранжировал и обработал Слободкин. С этой песней Пугачева получила Гран-при на фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии.




Как сообщила поэт Любовь Воропаева, по предварительной информации, похороны Слободкина пройдут 10 августа.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, в Японии скончался первый исполнитель роли Годзиллы - актер Харуо Накадзима


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