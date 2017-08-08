Землетрясение в Китае: под завалами оказались сотни людей





Жертвами разрушительной стихии в Китае стали несколько сотен людей, более тысячи получили ранение, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.

Так, агентство Xinhua со ссылкой на Национальный центр землетрясений информирует, что магнитуда составила 7,0. А по данным агентства Синьхуа, подземные толчки обрушили гостиницу "Тяньтан" в районе национального парка "Цзючжайгоу".

Разрушен отель

Сообщается, что в отеле было размещено две тысячи человек, и лишь 500 из них удалось эвакуировать и вывести на парковку. О судьбе остальных постояльцев пока нет достоверной информации. Спасатели надеются, что большинства туристов всё-таки не было в их номерах в момент обрушения.







#BREAKING: 100 killed after a 7.0-magnitude earthquake hit Jiuzhaigou County in China pic.twitter.com/8itiPSPh7R

— First News HQ (@FirstNewsHQ) 8 августа 2017 г.

После первого, наиболее мощного, толчка последовало более 100 афтершоков, пишут китайские СМИ. Разбор завалов и поиск постравших продолжается.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, тайфун "Нору" бушует в Японии: уже есть первые жертвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264163-news.html