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Причудливые пейзажи Национального парка Лассен-Волканик на фото Боба Боумена

Национальному парку Лассен-Волканик (Lassen Volcanic National Park), который раскинулся на площади 400 кв. км в центральной части Северной Калифорнии, уже более века, сообщает Joinfo.ua. Он остается излюбленным местом для туристов благодаря самому крупному в мире вулкану под названием Лассен-Пик.


Основной достопримечательностью парка являются разноцветные дюны, которые образовались в результате окисления вулканического пепла от расположенного на юго-восточной стороне Каскадных гор вулкана. Также Лассен-Волканик остается одним из немногих мест на Земле, где можно увидеть все четыре типа вулканов: лавовый конус, шлаковый конус, щитовой вулкан и стратовулкан.


Продолжительный процесс геотермальной активности на поверхности вулкана стал причиной образования в тех местах грязевых котлов, фумаролов и горячих источников.


Также предлагаем своим читателям полюбоваться зрелищным видео уникального природного явления на Гавайях: огненной рекой длиной в 6 км.


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