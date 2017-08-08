Причудливые домики на тематическом курорте в Японии

Ночевка в оригинальных домиках и купание в горячих источниках на открытом воздухе ждут посетителей тематического курорта в национальном парке (префектура Кумамото), сообщает Joinfo.ua.

Почти пять сотен забавных и причудливых по форме домиков переносят посетителей курорта в мир персонажей из детского телевизионного шоу . Они выстроены из пенополистирола, сейсмостойкого материала, позволившего им выдержать прошлогоднее землетрясение магнитудой 7,0.

Предлагаем также убедиться в том, что запросы заказчиков и фантазии архитекторов находят воплощение в самых смелых и неординарных решениях.

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