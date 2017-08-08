Авторизация
 
  • 23:34 – Холдинг «Петон»: лидер в сфере инжиниринговых услуг 
  • 23:33 – Вирус Коксаки в Турции 2017: Роспотребнадзор открыл горячую линию 
  • 23:33 – Эпидемия вируса Коксаки в Турции 2017 - в каких отелях, какие регионы, симптомы, профилактика, лечение, фото 
  • 23:29 – В Нижнем Новгороде «КамАЗ» провалился в яму на новой автодороге 


Причудливые домики на тематическом курорте в Японии

Ночевка в оригинальных домиках и купание в горячих источниках на открытом воздухе ждут посетителей тематического курорта в национальном парке (префектура Кумамото), сообщает Joinfo.ua.


Почти пять сотен забавных и причудливых по форме домиков переносят посетителей курорта в мир персонажей из детского телевизионного шоу . Они выстроены из пенополистирола, сейсмостойкого материала, позволившего им выдержать прошлогоднее землетрясение магнитудой 7,0.


Предлагаем также убедиться в том, что запросы заказчиков и фантазии архитекторов находят воплощение в самых смелых и неординарных решениях.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264161-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3400
+0.04%
81.8732
+0.13%
1.1559
+0.16%
0.2088
-0.14%