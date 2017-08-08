Какие имена подходят Знаку Зодиака Рак





Каждый знак Зодиака индивидуален. И в каждом есть свои определяющие черты, по которым мы распознаем их. Раки, речь о которых пойдет сейчас – особы с богатым внутренним миром и при этом достаточно чувственные натуры. Но какое имя подойдет этим представителям звездного созвездия – рассказывает Joinfo.ua.

Ранее мы рассказывали о том, какие имена подходят Знаку Зодиака - Овен.

Мужчины-Раки





Мужчины-Раки порядочные, культурные и чувствительные. Под грозным обликом может таиться тонкая натура. Их терпению могут позавидовать кто угодно. Включая Овнов, которые этой чертой не славятся. У Раков часто меняется настроение и порой противоречат сами себе. Они не любят конфликты и всячески избегают выяснения отношений или ссор. Только если уже некуда деваться они могут высказать свою точку зрения – остальное время предпочитают молчать.

Мужчины-Раки независимы и свободолюбивы, и часто полагаются на свои интуицию. В тоже время они замкнутые и сдержанные, не выставляют чувства на показ. До них очень трудно достучаться, потому что не всем дано получить доверие этих мужчин-Раков. Они недоверчивые, ранимые, но в тоже время надежные, домашние и преданные. Что есть отличные качества для создания своего семейного гнезда с представителями этого знака Зодиака.

Они домоседы, поэтому женщине, решившей выйти замуж за Рака нужно помнить, что он не должен на долго оставаться один, ем нужна забота и любовь. Им порой не хватает уверенности и твердости. Часто выбирают творческие профессии, например, стают актерами. Любят свою свободу и независимость.

Имена для мужчин-Раков

Для мужчин-раков подойдут такие имена как Арсений, Василий, Вячеслав, Григорий, Денис, Дмитрий, Илья, Лев, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Феликс, Эдуард, Юлий, Петр, Роберт. Среди известных персон можно вспомнить английского естествоиспытателя Роберта Гука, русского писателя Петра Невежина, белорусского поэта Петра Глебка.

Женщины-Раки





Женщины-Раки мало чем отличаются от представителей своего знака среди мужчин. Они тоже чувствительные, бывают сентиментальными и верными. У них благородство в крови, пытливый ум и приятный характер. Это девушки-романтики, у них ярко выраженное чувство долга, они женственные и нежные. Но в тоже время витают в облаках и порой не замечают вот эту не всегда приятную реальность.

Девушки-Раки рано находят свою любовь и идут с ней под венец. Будучи слабохарактерными натурами, они выбирают сильного и состоявшегося мужчину, которому верны и преданы. Они обеспечат надежный тыл своему избраннику взамен на защиту от жизненных неурядиц. Мужчинам нужно понимать, что они будут счастливы дома со своими детьми, периодически будут истерить и устраивать театр одного актера (самопожертвование).

Имена для женщин-Раков

Для женщин-Раков подойдут имена такие как Богдана, Джульетта, Диана, Дина, Доля, Елена, Елизавета, Лидия, Лия, Луиза, Мелания, Мелисса, Олеся, Селена, Симона, София, Софья, Хлоя, Яна, Ольга, Эмма. Яркий пример среди известных персон – украинская поэтесса Ольга (Олена) Пчилка.

Немного о совместимости с Раками





Отдельно хотелось бы уделить внимание совместимости с Раками. Отличный союз будет с Тельцами, Весами, Козерогами и Рыбами. Союз, который продержится не долго – с честолюбивыми Львами.

Если вторая половина по знаку Зодиака Весы, то обратите внимание на мужские имена Олег и Никита; Артем, Алексей, Аркадий, Антон, Вениамин, Виктор, Виталий, Леонид, Константин, Михаил и Сергей. И на женские имена - Елена, Вера, Надежда, Людмила, Любовь, Евгения и Каролина. С ними союз будет крепкий и надежный.

Если с Козерогами: мужские имена - Эдуард, Артур, Борис, Глеб, Руслан, Кирилл, Петр, Егор и Трофим; женские - Зинаида, Кира, Рената, Нина, Полина, Ольга, Наталья и Линда.

Если с Рыбами: мужские - Вадим, Тимофей, Владислав, Илья, Никита, Фома или Рустам; женские - Вера, Алина, Амелия, Ева, Валерия, Инна, Лилия, Лия, Полина или Марта.

А если Тельцы: мужские - Илья, Антон, Александр, Борис, Денис, Матвей, Марк и Павел; женские - Антонина, Вероника, Инна, Ирина, Зоя, Екатерина, Виктория, Мария и Элеонора, а также Оксана.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает узнать, как видят будущее представители разных Знаков Зодиака.

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