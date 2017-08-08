Не поделили историю: Украина и Польша спорят из-за кладбища во Львове





Официальный Киев обижен на соседнюю, и вроде бы дружественную к нам Польшу. Конфликт назревает на фоне решения, которое приняли поляки совсем недавно. Так, в Польше поместить на паспортах нового образца изображение Лычаковского кладбища во Львове, передает Joinfo.ua. Ранее сообщалось, что Польша намерена построить забор на границе с Украиной.

Украина вручила ноту протеста





Киевские власти были оскорблены таким решением Польши. Так, украинский МИД в этой связи с этим происшествием вызвал посла Польши. Как стало известно, дипломату вручили ноту протеста.

Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, намерение польских властей поместит Украиной как явная угроза для дальнейшего стратегического партнерства между двумя странами.

Спор о Львове





Теперь из-за спора о Львове, Киев обвинил Варшаву в том, что поляки совершают «недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического партнерства» наших стран. А то, что на Лычаковском кладбище есть могилы польских солдат, на суть дела не влияет.

Напомним , что МИД Украины опубликовал официальное предостережение для граждан Украины, в котором рекомендует воздержаться от поездок в Египет.

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