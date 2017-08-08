Крупнейший в Европе сафари-парк в английском графстве Кент

В сафари-парке, который раскинулся на территории 250 га, можно заночевать в оформленном в африканском стиле коттедже, из окон которого есть шанс понаблюдать за дикими животными, сообщает Joinfo.ua.

В сафари-парке обитает более 250 особей, в числе которых амурские тигры, жирафы, носороги, зебры, водяные буйволы и бизоны. В рамках специальной программы Port Lympne Reserve Tiger Lodge также занимается разведением амурских тигров, которых ныне в дикой природе насчитывается не более 500 особей.

Ночь в роскошном коттедже сафари-парка обойдется в 450 фунтов. К услугам туристов в парке открылась пиццерия и два ресторана.

Напомним, интернет взорвали фото пещеры необъятных размеров от британца Майкла Скотта, сооруженной семь веков назад в окрестностях города Шифнал рыцарями Ордена тамплиеров.

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