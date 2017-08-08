В Нью-Йорке на фасаде принадлежащего Трампу отеля появилось изображение Путина





В Нью-Йорке на фасад отеля Trump SoHo, владельцем которого является президент США Дональд Трамп, неизвестные спроецировали цветное изображение президента РФ Владимира Путина на фоне российского флага и надписями на русском и английском языках, сообщает Joinfo.ua.

Крепись, братан

На изображении Путин стоит перед российским триколором, подняв вверх большой палец правой руки. Как бы от лица Путина организаторы акции также расположили надписи на английском языке "Happy to help, bro" ("Рад помочь, бро"), "Follow money" ("Следуй за деньгами") и на русском языке "Крепись, братан".





В соцсетях также сообщается, что к отелю подошли одетые в военную форму с российскими знаками различия неизвестные и встали возле главного входа в подобии почетного караула.

Акция приурочена расследованию предполагаемых связей Трампа и Путина

Акция проведена менее чем через неделю после известия о том, что специальный прокурор Роберт Мюллер составляет список присяжных для расследования по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США, а также о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с российским руководством.

Предполагаемым организатором акции может быть журналист и художник Робин Белл, который опубликовал ролик об этом перфомансе в соцсетях. Ранее Белл уже устраивал подобные акции.

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