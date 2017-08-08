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В Саудовской Аравии скончался 26-летний принц


В Саудовской Аравии скончался 26-летний принц

Саудовский принц Салман бин Саад бин Абдулла бин Турки аль-Сауд скоропостижно скончался сегодня, 8 августа, в Саудовской Аравии, передает Joinfo.ua.


Прощание с принцем


Согласно информации королевства, сегодня в мечети Имама Турки бин Абдуллы в Эр-Рияде состоится прощальная молитва.


Официальная причина смерти на данный момент неизвестна. Но местное издание со ссылкой на слова родственников заявило, что причиной послужила остановка сердца.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что недавно в Саудовской Аравии скончался также член королевской семьи.


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