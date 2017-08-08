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Тайфун "Нору" бушует в Японии: уже есть первые жертвы


Тайфун "Нору" бушует в Японии: уже есть первые жертвы

Японию накрыл мощный циклон. Дожди, наводнения и сильный ветер наделали в стране Восходящего Солнца много беды, передает Joinfo.ua


Скорость ветра достигает 108 км/ч


Сильные порывы ветра сметают на своем пути дома и автомобили. По данным местных СМИ, уже есть двое погибших и несколько раненых. Обесточены несколько жилых кварталов, практически полностью парализована работа общественного транспорта.




Метеорологи уже назвали тайфун «Нору» одним из самых жестоких ураганов в Японии на протяжении последних 50 лет.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее дожди в Стамбуле стали причиной стихийного бедствия.


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