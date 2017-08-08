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Причудливые портреты из овощей и фруктов от польской художницы

Бывшая модель, а ныне профессиональный фотограф и художница из Польши Анна Токарска (Anna Tokarska) создает удивительные портреты из фруктов и овощей под стать причудливым аллегориям на картинах знаменитого итальянского живописца XVI столетия Джузеппе Арчимбольдо, сообщает Joinfo.ua. Высота каждой работы составляет 50-80 сантиметров.


Фото композиций художницы из овощей и фруктов поражают своей реальностью. Различные материалы для своих композиций Анна закупает заранее, выбирая в процессе их создания наиболее подходящие.


Напомним, удивительную инсталляцию из семечек подсолнуха, которые сделаны из фарфора и расписаны вручную, продемонстрировал китайский художник Ай Вэйвэй в Лондоне.


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