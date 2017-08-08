Трагедия в Мексике: стрельба на пляже унесла жизни 10 людей





Трагедия произошла в мексиканском штате Дуранго. Безмятежный отдых на пляже прервала беспощадная стрельба, не обошлось без жертв, передает Joinfo.ua.

В Сети появилось видео жестокой расправы над отдыхающими на мексиканском курорте. Официально известно о десяти погибших и нескольких пострадавших.





Версия правоохранителей

Полицейские предварительно выяснили, что стрельба на пляже в Мексике – это результат разборок двух давно воюющих кланов. Подобное выяснение отношений между горячими мексиканцами – не новость, но, как утверждают правоохранители, такие разборки обычно происходили вдали от мест массового скопления людей.

По предварительной версии полицейских, нападавших было не менее трех, как минимум один из них использовал автоматическое оружие.

Трагический инцидент уже подтвердили местные власти. Сообщается, что жертвами бандитских разборок стали не только мексиканцы, но и туристы из других стран.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее произошла стрельба в Турции. В курортном городе Бодрум расстреляли посетителей ночного клуба, в основном туристов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264079-news.html