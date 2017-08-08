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Умер японский актер первым сыгравший роль Годзиллы


Умер японский актер первым сыгравший роль Годзиллы

Харуо Накадзима скончался 7 августа в возрасте 88 лет от воспаления легких. Он был первым актером, который сыграл роль Годзиллы в далеком 1954 году, передает Joinfo.ua.


В съемках не было компьютерной графики


В 1954 режиссер Исиро Хонда впервые снял легендарный фильм о Годзилле. Но в те годы о компьютерной графике даже не слышали, поэтому роль Годзиллы в тяжелом костюме исполнял Харуо Накадзима.


Это его не единая роль


Кроме съемок в фильме Годзилла, Харуо снялся и в других фильмах в роли монстра. За свои работы он получил награды в области киноискусств.




Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко рекомендует вам прочесть статью о фильмах, которые без спецэффектов обречены на провал.


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