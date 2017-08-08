Китай: что нужно знать перед поездкой

В то время как Джастину Биберу запретили въезд в Китай, наши люди активно туда ездят. Надо рассказать вам, какие вещи критически необходимо знать, прежде чем отправляться в это страну, решает портал Joinfo.ua!
Очень важно понять, не едете ли вы часом в Поднебесную, когда Поднебесной-то как таковой и нет! Заказывали когда-нибудь из Китая вещи? Замечали сообщения «извините, пришлём чуть позже, у нас праздники»? Вот так же и с туризмом. Официального отпуска у китайца не бывает, отдыхать можно только в государственный праздник. Представляете, что творится в излюбленных туристами местах, когда у китайцев у самих выходные?! Толпа, толпа, и ничего, кроме толпы! Им же тоже надо когда-нибудь куда-то ездить…
Конечно, если праздников — пара дней, вопрос как-то можно решить. Но, главное — никогда не решайтесь провести в Китае начало октября («Золотая неделя», в Китае День независимости) или, тем более, майские праздники!!! У них там тоже в начале мая у всех отпуск. У всех, напоминаем. Китайцев на улицах, в гостиницах и в музеях будет столько, что вам уже не хватит места.
Некоторые из них оборудованы «только для граждан материкового Китая». Прежде чем заселяться в такую гостиницу или даже бронировать в ней номер, подумайте, много ли у вас китайских черт и есть ли китайский паспорт? Нет? Тогда вам прямая дорога на какой-нибудь из сервисов международного бронирования, а в эту гостиницу вас просто не пустят.
В Китае все очень хорошо с поездами. А у поездов все очень хорошо с пассажирами. Настолько хорошо, что, если вы хотите попасть в желаемый поезд на территории страны, покупайте билеты за месяц, не позже. Иначе — попросту без шансов! Кстати, первый класс от второго в китайских поездах не слишком-то отличается по стоимости, но существенно — по уровню комфорта. В плацкарте ехать довольно комфортно, хотя полок и целых три ряда, а еще можно прокатиться без места, на полу — вдруг с деньгами все не очень хорошо или вы все же не успели купить билет с местом, все разобрано?..
Никогда не думайте, что вы можете сойти с поезда в момент прибытия и спокойно пойти по своим делам! Не стройте никаких планов на «сразу после поезда»! Сразу после поезда вы будете стоять в очереди, чтобы показать службе безопасности свой билет, а затем и паспорт. Это разные очереди, так что готовьтесь морально — времени понадобится много.
Он же режим смены постелей. Она происходит только на пунктах конечных остановок! Представьте, что сели в поезд Киев-Харьков. Легли сразу поспать пару часов, а в Миргороде вышли. Только вместо вас сел другой человек, тоже решил поспать… и спать ему до Харькова на выданном вам постельном белье. Абсурд? А в Китае — норма!
Да-да, в общественном транспорте Китая можете не рассчитывать на сдачу, ее просто не будут выдавать. Всегда держите в карманах мелочь! И помните при этом — транспорт ходит только до одиннадцати, то есть вот строго до ночи. Позже вы уже ни на чем общественном не прокатитесь, если это, конечно, не поезд…
Да, благодарить официантов совершенно не нужно. И если вас пригласил пообедать китаец, он за все заплатит. Но помните — если на обед приглашаете вы, то и платить вам!
Кстати, запаситесь переводчиком в гаджете. Английского языка в кафе и ресторанах не знают, а учить хоть что-то по-китайски абсолютно бесполезно. В языке слишком много тональностей, к которым наш речевой аппарат не привык — так что проще заучить основные иероглифы, касающиеся еды...
Кстати, ни гугла, ни ютуба, ни фейсбука в Китае нет. Перекрыты. Никакой VPN вас тоже не спасет. Это Китай, что поделать. Так что вам понадобится словарь, словарь и еще раз словарь. А больше ничего особо и не поможет.
Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн надеется, что ваша поездка в Китай при любом раскладе пройдет хорошо, и что наши советы вам пригодятся! И что вам не грозят не только китайские праздники, но и стихийные бедствия.