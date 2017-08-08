Китай: что нужно знать перед поездкой





В то время как Джастину Биберу запретили въезд в Китай, наши люди активно туда ездят. Надо рассказать вам, какие вещи критически необходимо знать, прежде чем отправляться в это страну, решает портал Joinfo.ua!

Даты

Очень важно понять, не едете ли вы часом в Поднебесную, когда Поднебесной-то как таковой и нет! Заказывали когда-нибудь из Китая вещи? Замечали сообщения «извините, пришлём чуть позже, у нас праздники»? Вот так же и с туризмом. Официального отпуска у китайца не бывает, отдыхать можно только в государственный праздник. Представляете, что творится в излюбленных туристами местах, когда у китайцев у самих выходные?! Толпа, толпа, и ничего, кроме толпы! Им же тоже надо когда-нибудь куда-то ездить…

Конечно, если праздников — пара дней, вопрос как-то можно решить. Но, главное — никогда не решайтесь провести в Китае начало октября («Золотая неделя», в Китае День независимости) или, тем более, майские праздники!!! У них там тоже в начале мая у всех отпуск. У всех, напоминаем. Китайцев на улицах, в гостиницах и в музеях будет столько, что вам уже не хватит места.





Кстати, о гостиницах...

Некоторые из них оборудованы «только для граждан материкового Китая». Прежде чем заселяться в такую гостиницу или даже бронировать в ней номер, подумайте, много ли у вас китайских черт и есть ли китайский паспорт? Нет? Тогда вам прямая дорога на какой-нибудь из сервисов международного бронирования, а в эту гостиницу вас просто не пустят.

Бронирование очень важно

В Китае все очень хорошо с поездами. А у поездов все очень хорошо с пассажирами. Настолько хорошо, что, если вы хотите попасть в желаемый поезд на территории страны, покупайте билеты за месяц, не позже. Иначе — попросту без шансов! Кстати, первый класс от второго в китайских поездах не слишком-то отличается по стоимости, но существенно — по уровню комфорта. В плацкарте ехать довольно комфортно, хотя полок и целых три ряда, а еще можно прокатиться без места, на полу — вдруг с деньгами все не очень хорошо или вы все же не успели купить билет с местом, все разобрано?..

Проверки, проверки и еще раз проверки

Никогда не думайте, что вы можете сойти с поезда в момент прибытия и спокойно пойти по своим делам! Не стройте никаких планов на «сразу после поезда»! Сразу после поезда вы будете стоять в очереди, чтобы показать службе безопасности свой билет, а затем и паспорт. Это разные очереди, так что готовьтесь морально — времени понадобится много.





Постельный режим

Он же режим смены постелей. Она происходит только на пунктах конечных остановок! Представьте, что сели в поезд Киев-Харьков. Легли сразу поспать пару часов, а в Миргороде вышли. Только вместо вас сел другой человек, тоже решил поспать… и спать ему до Харькова на выданном вам постельном белье. Абсурд? А в Китае — норма!

Сдачи тоже нет

Да-да, в общественном транспорте Китая можете не рассчитывать на сдачу, ее просто не будут выдавать. Всегда держите в карманах мелочь! И помните при этом — транспорт ходит только до одиннадцати, то есть вот строго до ночи. Позже вы уже ни на чем общественном не прокатитесь, если это, конечно, не поезд…





Зато нет и чаевых!

Да, благодарить официантов совершенно не нужно. И если вас пригласил пообедать китаец, он за все заплатит. Но помните — если на обед приглашаете вы, то и платить вам!

Кстати, запаситесь переводчиком в гаджете. Английского языка в кафе и ресторанах не знают, а учить хоть что-то по-китайски абсолютно бесполезно. В языке слишком много тональностей, к которым наш речевой аппарат не привык — так что проще заучить основные иероглифы, касающиеся еды...

Кстати, ни гугла, ни ютуба, ни фейсбука в Китае нет. Перекрыты. Никакой VPN вас тоже не спасет. Это Китай, что поделать. Так что вам понадобится словарь, словарь и еще раз словарь. А больше ничего особо и не поможет.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн надеется, что ваша поездка в Китай при любом раскладе пройдет хорошо, и что наши советы вам пригодятся! И что вам не грозят не только китайские праздники, но и стихийные бедствия.

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