Россия завершила строительство железной дороги в обход Украины





Российские военные закончили строительство участка двухпутной железной дороги в обход Украины На участке Журавка — Миллерово открыто рабочее движение, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.

Шойгу наградил строителей

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил командование 39-й отдельной железнодорожной бригады, которая ведет строительство, орденом Жукова. Глава Минтранса Максим Соколов ранее отмечал, что данный объект не только обеспечит «скоростной пропуск пассажирских и грузовых составов» на юге страны, но и избавит от необходимости прохождения границы Украины.

Длина путей на участке Журавка — Миллерово составляет свыше 270 км. Там построено около 100 объектов инфраструктуры — станции, платформы, путепроводы.





Сооружение электрифицированного участка Журавка — Миллерово, части линии Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск, было начато в 2015 году. Протяженность участка — 121,6 км.

Дорога обошлась приблизительно в 55 млрд рублей

Дорога проходит на удалении от 5 до 25 км от украинской границы. Стоимость проекта по сооружению в 2014 году составляла 56,6 млрд руб. По первоначальному графику строительство участка Журавка — Миллерово планировалось завершить в 2018 году, однако в январе Минобороны РФ перенесло эти сроки на середину августа 2017-го.

С идеей построить участок железнодорожного пути на границе Воронежской и Ростовской областей в обход Украины в марте 2014 года выступили РЖД. Как отмечал первый вице-президент компании Вадим Морозов, проект организации скоростного пассажирского движения на направлении Москва — Адлер, предусматривающий в том числе создание обходов Прохоровка — Журавка и Журавка — Чертково, РЖД разрабатывали еще в 2007–2008 годах. Компания оценивала стоимость проекта в 45–60 млрд руб.

К строительству участка Журавка — Миллерово российские военные приступили в апреле 2015 года.



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