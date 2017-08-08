Красивые растения на фото Дэниэла Шиппа

Австралийский фотограф Дэниэл Шипп (Daniel Shipp) делает фото цветов и сорняков, которые растут у него во дворе, и затем обрабатывает свои снимки до такого состояния, чтобы флора на них выглядела необыкновенно красивой, сообщает Joinfo.ua.
Своими фотографиями Дэниэл хочет доказать, что природа неотразима, как и все растения, являющиеся ее частью.
Напомним, фотограф из Лос-Анджелеса Мэгги Уэст (Maggie West) смело экспериментирует с освещением, чтобы достичь в своих работах сюрреалистического эффекта. В новой психоделической серии под названием «Флора» Уэст использовала образы цветов и других растений.