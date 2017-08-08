Женщина в Германии лишилась конечностей из-за укуса комара





Ужасный случай произошел с 43-летней жительницей Кельна. Во время работы ее укусил комар, но она не ожидала, что лишится обеих конечностей, передает Joinfo.ua.

Зачастую комариные укусы оставляют раздражение на коже человека, которое сопровождается зудом.

Укус комара со страшными последствиями

Женщина работала уборщицей. Насекомое укусило её, когда она выносила мусор из дома, в котором убирала. Место укуса у женщины сразу набухло, её бросило в холод, началось головокружение. В больницу обратились коллеги женщины. Специалисты оказали ей первую медицинскую помощь, после которой немке стало лучше.





Уже будучи дома, пострадавшая ощутила резкое ухудшение состояния здоровья, и ее мужу снова пришлось отвезти женщину в больницу. Пострадавшая от укуса комара впала в недельную кому. За это время ее руки и ноги отмерли. Дабы спасти женщине жизнь, докторам пришлось провести операцию и лишить пациентку обеих конечностей.

Специалисты клиники предполагают, что насекомое занесло вредные бактерии в организм женщины. Как выяснилось позже, у пациентки начался сепсис.



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