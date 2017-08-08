Уникальные фото: акулы в стае рыб

Американский фотограф Таня Хупперманс (Tanya Houppermans) запечатлела песчаных тигровых акул (Carcharias), которые плавают в стае рыб, сообщает Joinfo.ua. По информации британского издания Daily Mail фотограф оценила свои снимки как большую удачу, которая выпадает один раз на миллион.

Тигровые песчаные акулы представляют собой хрящевых рыб из семейства песчаных акул. Они питаются рыбой и встречаются в тропических морях и океане. По отношению к человеку этот вид акул неагрессивен.

Несмотря на то, что этот вид акул находится под угрозой вымирания, тигровые песчаные акулы очень часто попадаются в сети рыбаков. Их мясо встречается на рынке в свежем, замороженном, копченом и солено-вяленом виде.

Напомним о трогательных фото птенца фламинго, который мечтает стать взрослым.

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