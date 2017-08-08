Трагически погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина





Стало известно о трагической гибели 30-летней актрисы Полины Шаниной, сообщает Joinfo.ua.

Не смогла пережить утрату

По информации СМИ, причиной смерти Шаниной стал суицид. Тело актрисы нашли под окном ее квартиры в Москве. Предполагается, что женщина не смогла пережить потерю своего молодого человека, который совершил суицид в апреле этого года.

"С прискорбием сообщаем, что вчера трагически погибла актриса нашего театра Полина Шанина", - сообщили в пресс-службе театра "Сатирикон", в котором работала погибшая.

Полина Шанина родилась в подмосковье, в городе Мытищи. После окончания в 2009 году актерского факультета Школы-студии МХТ, она играла в театре "Сатирикон", а также снималась в кино и телесериалах. Широкую известность получила благодаря ролям в фильмах «Громовы», «Громовы. Дом надежды», «Охота на Берию», «Гибель империи».

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