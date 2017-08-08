Стимпанк-фестиваль 2017 провели в британском Уитби

Ежегодный стимпанк-фестиваль в британском городе Уитби собрал представителей субкультуры и косплееров, сообщает Joinfo.ua. Участники мероприятия продемонстрировали костюмы, стилизованные под эпоху викторианской Англии и раннего капитализма, а также соответствующий грим.

Напомним, наряду со скульптурами в доспехах, механическими животными на рисунках шариковыми ручками, картинами и фигурками из металлолома и хлама, стиль стимпанк завоевывает все новые и новые сферы искусства, в частности, дизайн.

Постичь азы модного в наше время стиля стимпанк поможет мастер-класс от румынской художницы.

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