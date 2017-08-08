Авторизация
 
  • 11:57 – «В Питере — 5»: Шнуров спел песню о разгромной победе «Зенита» над «Спартаком» 
  • 11:57 – В «Зените» ничего не знают о переносе матчей с «Санкт-Петербург Арены» на «Петровский» 
  • 11:49 – В Австралии вандалы обезглавили трёх динозавров в музее 
  • 11:49 – КАМАЗ построит новый завод каркасов кабин до конца года 


Стимпанк-фестиваль 2017 провели в британском Уитби

Ежегодный стимпанк-фестиваль в британском городе Уитби собрал представителей субкультуры и косплееров, сообщает Joinfo.ua. Участники мероприятия продемонстрировали костюмы, стилизованные под эпоху викторианской Англии и раннего капитализма, а также соответствующий грим.


Напомним, наряду со скульптурами в доспехах, механическими животными на рисунках шариковыми ручками, картинами и фигурками из металлолома и хлама, стиль стимпанк завоевывает все новые и новые сферы искусства, в частности, дизайн.


Постичь азы модного в наше время стиля стимпанк поможет мастер-класс от румынской художницы.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264014-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3400
+0.04%
81.8732
+0.13%
1.1559
+0.16%
0.2088
-0.14%