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Интересные фото: цветочные насекомые от Раку Иноуэ

Для своей новой серии под названием "Природные насекомые" (Natura Insects) канадец использовал листья и цветы. Из них он создал изящные силуэты разнообразных насекомых: жуков-оленей, бабочек, гусениц и т.д., сообщает Joinfo.ua.


Критики работ Иноуэ часто заявляют, что подобные «аппликации» уже себя изжили, потому что создать такие изображения без проблем можно с использованием компьютерных технологий. Тем не менее, канадец критику игнорирует и продолжает работать с природными материалами.


Напомним, филиппинка Дженни Жасмин Лакай использует скорлупу кокосовых орехов в качестве материала для своего творчества.



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