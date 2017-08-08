Интересные фото: подводный парк в Хорватии

Да, отвечает Joinfo.ua. Необычный подводный парк появился в хорватском курортном городе Пула (Истрия). Его посетители могут погулять по дну Адриатического моря пешком или же прокатиться на велосипеде. Подводная прогулка продолжается 20 минут, причем не требует никакой особой подготовки.

Парк под названием Верудела уже успел превратиться в местную достопримечательность. Под водой человеку помогает удерживаться 40-килограммовый шлем, в который подается воздух. Больше движений туриста ничто не стесняет, так что он может спокойно кормить рыб или гулять.

Одновременно под воду может зайти компания из четырех человек. Их сопровождает опытный гид, который демонстрирует туристам останки небольшого затонувшего судна. Для тех, кто устанет или почувствует слабость в ногах от переизбытка впечатлений, есть специальная скамейка, на которой можно посидеть, любуясь стаями рыб. Погружение обойдется в 200 кун (26 евро).

Напомним, художник создал кошачий парк Юрского периода, отличающийся от оригинального лишь тем, что вместо динозавров в нем поселились коты.

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