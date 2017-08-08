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Грузия обратилась к Польше с запросом о местонахождении Саакашвили



Грузия обратилась к Польше с запросом о местонахождении Саакашвили


Как сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчинский, грузинская сторона направила в Варшаву запрос о местонахождении Михаила Саакашвили. Министерство юстиции Грузии просит установить, не находится ли экс-президент этой страны на территории Польши, сообщает Joinfo.ua.


Согласно процедуре, прокуратура обратилась с этим вопросом к полиции и пограничным службам.


На родине против Саакашвили открыто четыре уголовных дела


В конце июля министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила, что на родине Саакашвили против него открыто четыре уголовных дела. Грузия потребует экстрадиции экс-президента от стран, в которых он находится. Обвинения против политика касаются, в частности, подавления протестов в Тбилиси в 2007 году и превышения служебных поноважень. Саакашвили, покинувший Грузию в 2013 году, опровергает эти обвинения, утверждая, что они политически мотивированы.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263980-news.html
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