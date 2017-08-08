Интересные фото: невероятно реалистичные бумажные цветы Тиффани Тернер

Произведения Тернер являются не просто реалистичными, а гиперреалистичными. Тиффани передает текстуру и оттенки пионов, хризантем, гербер с невероятной точностью, сообщает Joinfo.ua..

Материалом Тернер избрала крепированную бумагу. Она настолько нежная, что треует невероятно деликатного обращения.

В зависимости от сложности проекта Тиффани тратит на изготовление одного цветка от 80 до 400 часов.

Прежде всего с шара, изготовленного из папье-маше, срезается верхушка. После этого от центра по спирали на поверхность сферы наклеиваются слои вырезанной бумаги необходимой плотности.

Тиффани Тернер проводит мастер-классы в своей студии и на разнообразных выставках.

Например, на персональной выставке в Сан-Франциско, которую посетило более 4 тыс. человек, художница устроила коллективный сеанс создания цветочной скульптуры.

Напомним, невероятный ландшафт террасных полей напоминает отпечатки пальцев и линии на человеческой ладони.

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