Свежие новости России и мира сегодня, 08.08.2017: события дня, обзор последних новостей от 8 августа





Актуальные новости России и мира, которые будет уместно освятить сегодня, 8 августа 2017 года, сообщают о следующей череде событий: Россия готовится ударить по самому чувствительному месту США. Немецкий телеканал жестко ответил Киеву на требование убрать из шоу солиста Scooter. Рябков назвал политику Трампа более жесткой, чем у Обамы.Россия активизирует деятельность, направленную на сокращение зависимости от доллара и американских платежных систем. На такие меры Москвы идет из-за продолжения Вашингтоном санкционной политики, сообщил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков."Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением… зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты", - поведал дипломат. Он подчеркнул, что в нынешних условиях это является насущной необходимостью.Вместе с тем Рябков выразил надежду, что жесткой конфронтации между двумя странами удастся избежать. Дипломат рассчитывает, что Москва и Вашингтон будут работать над нормализацией двухсторонних отношений или попытаются "как-то минимизировать ущерб от произошедшего".Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении антироссийских санкций. В документе содержатся положения, которые ограничивают полномочия главы Белого дома. Теперь ему запрещается снимать экономические ограничения с Москвы без согласия американского парламента - конгресса.Нормативно-правовой акт содержит ряд непосредственно экономических мер. Он накладывает ограничения на участие компаний из США в совместных энергетических проектах с Россией. Кроме того, в документе прописана необходимость противодействия строительству российского газопровода "Северный поток - 2" в Германию.Москва в ответ объявила о необходимости сократить численность персонала американских дипломатических ведомств в России на 755 человек. Из пользования посольства США была изъята дача в Серебряном Бору на западе столицы и комплекс складских помещений на юге города.Немецкий телеканал RTL, который будет транслировать шоу «Германия ищет суперзвезду» с участием солиста Scooter Эйч Пи Бакстера, ответил отказом на призыв Киева исключить музыканта из состава жюри за концерт в Крыму.Представители телеканала заявили, что выбор места выступления является прерогативой Бакстера и его менеджеров.«Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров. Мы в этой связи не комментируем это», - отмечается в сообщении телеканала.Ранее с призывом исключить Бакстера из шоу после концерта в Крыму к немецкому телеканалу обратился посол Украины в Германии Андрей Мельник. Кроме того, украинские следователи намерены пригласить на допрос музыкантов Scooter.Заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что разочарован внешнеполитической деятельностью президента США Дональда Трампа. Его политика стала неким продолжением худшего наследия предыдущего президента Барака Обамы.Рябков отметил, что Трамп ведет более жесткую политику в вопросах внешнеполитического направления. К сожалению, стоит констатировать факт, что во многом он взял курс, заложенный его предшественником на завершительном этапе его правления.Демократическая партия США, пытаясь ослабить позиции президента-республиканца, решила «закрутить» все на России. Из нее сделали некое «пугало», а отношения с ней кувалдой, которой планируется разбить президентствование Трампа. Тем самым, взаимоотношения и сотрудничество Кремля с Белым Домом свели на нет. Чтобы нормализовать ситуацию между США и РФ понадобятся долгие годы.Дипломат выразил надежду, что вскоре диалог между странами возобновится и американское правительство перестанет манипулировать Россией, чтобы свергнуть Трампа.

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