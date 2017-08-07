"У них там своя атмосфера": пара сделала маламутов свидетелями на своей свадьбе

На необычный шаг решилась пара влюбленных, в доме которых живут два маламута и кошка, сообщает Joinfo.ua. Они сделали собак свидетелями на свадьбе. Фото с церемонии молодожены выложили в социальной сети Instagram.

Маламуты по кличке Фил и Никос восприняли свою роль весьма серьезно. Собаки присутствовали на церемонии, фотографировались с гостями и ели за праздничным столом. Даже свадебный торт с фигурками молодоженов был украшен портретами Никоса и Фила.

Пушистые свидетели выглядели очень мило — гости были в восторге. Псу, который выступал в качестве шафера со стороны жениха, надели бабочку, а другому, игравшему роль подружки невесты, — цветочное ожерелье.

Напомним, Аляскинский маламут – крупная порода ездовых собак родом из холодной Аляски и арктических районов. Она входит в группу шпицеобразных. Предназначенные для работы в упряжке животные название получили от наименования коренного народа полуострова - племени малемут, которые еще 2000 или 3000 лет назад использовали этих мощных обитателей Арктики для перевозки грузов и в качестве ездовых собак.

Напомним трогательную love-story совместной жизни американской супружеской пары.

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