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Вспышка опасного вируса на курортах Турции


Вспышка опасного вируса на курортах Турции

Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышке энтеровирусной инфекции на турецких курортах. В сообщении ведомства говорится, что турецким коллегам были отправлены официальные запросы для прояснения ситуации о числе случаев заболеваемости и мерах предотвращения распространения вируса, передает Joinfo.ua.


Ранее в соцсетях появились сообщения, что турецкие власти утаивают информацию, что на курортах активно распространяется крайне заразный вирус Коксаки, передающейся воздушно-капельным путем.


Достаточно искупаться в бассейне или вдохнуть воздух из кондиционера


Для того чтобы заболеть опасной болезнью, достаточно искупаться в бассейне или даже вдохнуть воздух из кондиционера, поскольку вирус способен очень долго жить в фильтрах бытовой техники даже после генеральной уборки.


Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов (кишечные вирусы). Он представляет собой РНК-содержащий вирус. Впервые он был выделен в США в 1950 году из фекалий детей, которые болели инфекцией с клиническими симптомами, напоминающими паралитическую форму полиомиелита.


На сегодняшний вирус Коксаки разделяется на 2 группы – вирус А и В, каждая из которых содержит серогруппы, отличающиеся по антигенным свойствам.


Размеры вирусной частицы варьируют от 18 до 30 нм. В окружающей среде они достаточно устойчивы, в фекалиях и водопроводной воде могут сохраняться длительное время (около 780 дней), но они являются чувствительными к действию солнечных лучей и растворов дезинфицирующих веществ (хлорная известь, хлорамин), которые уничтожают их практически мгновенно. При кипячении погибают в течение 20 минут.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263858-news.html
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