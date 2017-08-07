Brexit: Британия не готова платить Евросоюзу 40 миллиардов евро





Правительство Великобритании опровергло информацию о том, что Лондон готов выплатить Брюсселю 40 миллиардов евро компенсации за выход из Евросоюза. Об этом в понедельник, 7 августа, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. "Что касается этой цифры - мы ее не признаем", - заявил представитель Мэй, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.

Ранее, 5 августа, газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в британских правительственных кругах сообщила, что Великобритания в рамках процедуры Brexit готова выплатить до 40 млрд евро для покрытия своих обязательств перед Евросоюзом.

Ранее мы сообщали о том, что канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что выход Великобритании из Евросоюза пройдет быстро и легко.

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