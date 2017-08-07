Ирина Бережная погибла в ДТП: биография, что случилось на самом деле

Утром 5 августа текущего года погибла Ирина Бережная - экс-депутат от Партии регионов, которая после Майдана активно занималась правозащитной деятельностью. Бережная была не только профессиональным юристом, удостоенным международных наград, но и одной из самых красивых женщин в стенах украинского парламента. Это событие вызвало большой резонанс.Появились первые подробности гибели экс-народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной. По информации местных СМИ, авария произошла в 1.30 ночи в Хорватии, на трассе между городами Масленица и Поседарье."Автомобиль был на болгарских номерах, как и погибший водитель – 38-летний болгарин по национальности. Предполагается, что машина двигалась в сторону Поседарья. Но по неизвестным причинам автомобиль покинул проезжую часть и ударился в фонарный столб на трассе", – сказал журналистам представитель местной полиции.Ирина дружила со многими российскими знаменитостями. Женщина была частым гостем на светских мероприятиях и вечеринках.Родные и друзья Бережной до сих пор не могут поверить в случившееся. «Огромная потеря не только для родных, но и для всей страны. Царствие небесное. Верить не хочется», «Господи, ну как же так? Любовалась ею, восхищалась умом, выдержкой,. Больно. Боже…», «Господи, почему? Не могу поверить… Так не должно быть, чтобы светлых и лучших забирали в такой непростой час. Прими, Господи, в царствие твое», «Совсем недавно встретила. Ириночку в аэропорту. Она летела с мамой к дочке. Красивая! Умная! Долго говорили! Совсем не верится. Как так?! Нет слов», - комментируют трагедию близкие Ирины.Ирина Бережная родилась 13 августа 1980 года в Луганске (СССР). В 2002 году она закончила Киевский национальный Университет им.Тараса Шевченко - юридический факультет. Уже в 19 лет она стала успешной бизнес-леди, открыв свою туристическую фирму. Всего через два года она стала успешным бизнесом. В 1999-2000 годах она работала в Отделе расследования правонарушений на рынке ценных бумаг. В марте 2004 года она стала индивидуальным предпринимателем и открыла свою юридическую фирму, которая вскоре стала одной из самых популярных в Киеве.Выбрана депутатом Украины от «Партии регионов» она была в 2007 году, а в 2012-ом ее переизбрали. Много раз Ирину звали и на телевидение. В 2008 году она начала вести авторскую программу «Ваше право с Ириной Бережной» на радио «Эра». Там она помогала использовать закон простым украинцам.О личной жизни Ирины почти ничего неизвестно. Она всегда оставляла личное личным. Мало кто знал и отца ее дочки Даниэллы, которая родилась в июле 2009 года. Надеемся, что у малышки есть отец, который ей так сейчас необходим, после смерти мамы.

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