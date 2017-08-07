Интересные фото: статуя 13-метрового Будды на японском кладбище

Его новый проект находится на кладбище близ Саппоро, Япония, сообщает Joinfo.ua. Гигантская статуя Будды окружена искусственным холмом с зелеными насаждениями. Они скрывают большую часть скульптуры.
Чтобы полностью увидеть 13-метрового Будду, туристам придется пройти по туннелю длиной 40 метров.
«Основной идеей стало усиление эффекта ожидания», – комментирует свою работу Тадао.
Автор считает скульптуру творением ландшафтной архитектуры, внешний вид которой будет меняться в зависимости от времени года.
Для создания шедевров холст необязателен — можно обойтись всего лишь краской. Это доказывает художник Джо Сузуки (Joe Suzuki), который называет «картинами-скульптурами» живописные лужицы краски, вытекающей из банок и бутылок.