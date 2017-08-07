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Google оказался в центре гендерного скандала


Google оказался в центре гендерного скандала

Один из инженеров Google написал в заметке, что на распределение предпочтений и способностей человека влияет гендерный фактор, сообщает Joinfo.ua.


По мнению автора, на руководящих постах в компаниях Силиконовой долины мало женщин из-за биологических особенностей.


Внутренняя заметка стала причиной негодования у части работников, в результате чего компания была вынуждена отметить свою приверженность "разнообразию и всеобщему единению".


Многие коллеги согласились с автором


Автор скандальной заметки утверждает, что многие коллеги прислали ему личные сообщения, в которых выразили благодарность за то, что он "поднял эти вопросы, с которыми они согласны, но никогда не озвучивали из-за страха общественного осуждения".


В своей заметке, размещенной на дискуссионном корпоративном сайте Google, инженер высказал мысль, что "распределение предпочтений и способностей мужчин и женщин частично отличается по биологическим причинам. Эти различия объясняют, почему мы не видим равенства женщин и мужчин в технологиях и лидерстве".


Женщины чаще выбирают места в социальных или художественных областях


"Мужская склонность к систематическому мышлению побуждает их становиться программистами, в то время как а у женщин есть открытость, направленная на чувства и эстетику, а не на идеи", поэтому они выбирают "рабочие места в социальных или художественных областях", - говорится в статье.


Исполнительный директор Google заявил, что автор статьи преступил правила корпоративной этики, но будут ли применены к нему дисциплинарные меры, пока не сообщается.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263788-news.html
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