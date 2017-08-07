Интересные фото: "маленькая жизнь" от Деррика Лина

Так, американец Деррик Лин работает в рекламном агентстве и большую часть времени проводит в офисе. В свободное время Лин создает и фотографирует забавные и необычные миниатюры для своей страницы в Instagram, сообщает Joinfo.ua.

По словам автора, на создание одного снимка при помощи iPhone у него уходит до одного часа. В ход идут крошечные игрушечные фигурки, а также подручные средства.

В своих миниатюрах Лин обыгрывает сцены из жизни агентства, а также обычные эпизоды наших будней — встречи с коллегами и клиентами, визиты в больницу или магазин, ссоры с начальством. Несмотря на лаконичность, его работы отличаются удивительной выразительностью, так что представленные фотографом ситуации наверняка покажутся вам знакомыми.

Напомним, веселыми арбузными фестивалями вот уже на протяжении 55 лет славится Лос-Анджелес, штат Калифорния.

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