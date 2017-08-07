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Красота внутри: фото людей которым не повезло с внешностью


Не все люди на планете обладают привлекательной внешностью. Некоторые родились с определенными патологиями, кого-то изуродовала автомобильная авария, а есть и те, кто сам идет на пластику ради популярности или своего комфорта, передает Joinfo.ua.


Во всяком случае, каждый человек по-своему красив, даже если не все в обществе понимают его. Более того, некоторые из них чувствуют себя великолепно, когда обращают внимание к своей персоне при помощи неординарной внешности.


Необычные люди


Предлагаем вашему вниманию 7 необычных людей, которых занесли в рейтинг самых некрасивых людей планеты.


Вам также будет любопытно увидеть самых красивых женщин шоу-бизнеса, которым уже за 60.


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