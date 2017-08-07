Красота внутри: фото людей которым не повезло с внешностью

Не все люди на планете обладают привлекательной внешностью. Некоторые родились с определенными патологиями, кого-то изуродовала автомобильная авария, а есть и те, кто сам идет на пластику ради популярности или своего комфорта, передает Joinfo.ua.

Во всяком случае, каждый человек по-своему красив, даже если не все в обществе понимают его. Более того, некоторые из них чувствуют себя великолепно, когда обращают внимание к своей персоне при помощи неординарной внешности.

Необычные люди

Предлагаем вашему вниманию 7 необычных людей, которых занесли в рейтинг самых некрасивых людей планеты.

Вам также будет любопытно увидеть самых красивых женщин шоу-бизнеса, которым уже за 60.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263712-news.html