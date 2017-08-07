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Трогательные фото: маленькая японка Маме и ее пудель

Японке по имени Маме всего 1 год. У нее есть лучший друг — большой королевский пудель Рику. На их Instagram-аккаунт подписано почти 80 тыс. человек. Публикует фотографии бабушка Маме, сообщает Joinfo.ua.


Помимо Рику, в семье живет еще 2 собаки, Гаку и Коо. Тем не менее, нежная дружба связала малышку именно с Рику. Они вместе спят, читают, играют — словом, практически не расстаются.


Сегодня мы подобрали для вас самые необычные и забавные фото, запечатлевшие эту странную дружбу.


Напомним, галерея фото с грустящей собакой красноречиво свидетельствует о том, что необходимо псу для счастья.



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