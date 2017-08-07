Самолеты с пассажирами внутри "сцепились крыльями" в международном аэропорту Торонто





Происшествие в международном аэропорту Торонто. Тут в субботу, 5 августа, два пассажирских самолета "сцепились крыльями" между собой. На борту одного из самолетов находились 286 пассажиров, передает Joinfo.ua со ссылкой на Иносми. Предлагаем вам инструкцию для новичков: что делать в аэропорту, оказавшись в нем впервые.

Никто, к счастью, не пострадал





В результате «сцепки» двух авиалайнеров никто, к счастью, не пострадал. В инциденте участвовал самолет канадской компании Air Canada и воздушное судно польской LOT.

Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, именно на борту канадского авиасудна находились 286 пассажиров.

Обвиняют канадский самолет





Представитель польской авиакомпании утверждают, что инцидент произошел по вине канадской стороны. Якобы, лайнер Air Canada пытался встать на стоянке рядом с самолетом компании LOT, задев и повредив его крыло.

Следует заметить, что в этот момент на рейс польской авиакомпании шла активная посадка пассажиров. Теперь представители обеих компаний будут расследовать произошедший инцидент.

Напомним, что украинский Львов и польский Быдгощ соединит новое авиасообщение. Первый рейс польских авиалиний LOT состоялся в ночь с 3 на 4 августа.

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