Авторизация
 
  • 09:45 – Сервис Puzzle English поможет тренировать навыки правописания и переводов 
  • 09:45 – Эксперты рассказали, как влияет лунное затмение на людей 
  • 09:34 – Чилийский художник Mono Gonzalez создал мурал на стене Черниговской школы 
  • 09:34 – Валерий Харчишин ополчился против украинской медицины (фото) 


Самолеты с пассажирами внутри "сцепились крыльями" в международном аэропорту Торонто


Самолеты с пассажирами внутри "сцепились крыльями" в международном аэропорту Торонто

Происшествие в международном аэропорту Торонто. Тут в субботу, 5 августа, два пассажирских самолета "сцепились крыльями" между собой. На борту одного из самолетов находились 286 пассажиров, передает Joinfo.ua со ссылкой на Иносми. Предлагаем вам инструкцию для новичков: что делать в аэропорту, оказавшись в нем впервые.


Никто, к счастью, не пострадал



Самолеты с пассажирами внутри "сцепились крыльями" в международном аэропорту Торонто

В результате «сцепки» двух авиалайнеров никто, к счастью, не пострадал. В инциденте участвовал самолет канадской компании Air Canada и воздушное судно польской LOT.


Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, именно на борту канадского авиасудна находились 286 пассажиров.


Обвиняют канадский самолет



Самолеты с пассажирами внутри "сцепились крыльями" в международном аэропорту Торонто

Представитель польской авиакомпании утверждают, что инцидент произошел по вине канадской стороны. Якобы, лайнер Air Canada пытался встать на стоянке рядом с самолетом компании LOT, задев и повредив его крыло.


Следует заметить, что в этот момент на рейс польской авиакомпании шла активная посадка пассажиров. Теперь представители обеих компаний будут расследовать произошедший инцидент.


Напомним, что украинский Львов и польский Быдгощ соединит новое авиасообщение. Первый рейс польских авиалиний LOT состоялся в ночь с 3 на 4 августа.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263644-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%