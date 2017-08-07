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Всемирный фестиваль боди-арта 2017 в Австрии

Мероприятие ежегодно привлекает около 30 тысяч зрителей. Раньше фестиваль проводился в городе Пёрчах-ам-Вёртер-Зе, однако в этом году организаторы приняли решение поменять локацию, сообщает Joinfo.ua.


Традиционно на мероприятие съезжаются лучшие мастера боди-арта из около 50 стран мира. Все они используют человеческое тело в качестве холста для реализации своих потрясающих идей.


Художники соревнуются в разных категориях бодиарта, включая ультрафиолетовые эффекты, аэрографию и спецэффекты.


Сегодня мы подобрали для вас самые необычные образы с фестиваля.


Напомним, на ежегодный Comic-Con International или San Diego Comic-Con (SDCC) в Сан-Диего съехались поклонники комиксов, видеоигр, сериалов и аниме со всего мира.


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