Интересный гороскоп: как относятся к поцелуям разные Знаки Зодиака





Поцелуи - тема достаточно интимная и личная. Каждый человек относится к этому проявлению чувств по-разному, но, как оказалось, есть и общие черты, которые проявляются в зависимости от Знака Зодиака, под которым родился целующийся, передает Joinfo.ua.

Овен

Пожалуй, овна не назовешь ценителем поцелуев. Представители этого знака целуются только по настроению, причем, если оно хорошее, они готовы целовать чуть ли не любого понравившегося им человека. Поцелуи у овнов очень чувственные и страстные. А вот эротическими такие поцелуи не назовешь. Они не слишком нравственные и недостаточно нежные, иногда могут причинить боль, оставив следы.

Телец

Тельцы подарят поцелуй только хорошо знакомому человеку. Они зачастую обыденные, вроде поцелуя, когда уходишь на работу или перед сном, даже если вы поссорились. Если Телец влюблен, его поцелуи очень мягкие и нежные. После такого поцелуя, женщина чувствует себя защищенной, а мужчины, которых целует Телец-женщина, забывают обо всем.

Близнецы

Представители этого знака целуются много, не вкладывая в это душу. Они во всем и всегда ищут разнообразия. Для близнецов поцелуй это не выражение нежных чувств, а, скорее, знак дружбы и благодарности. Но, говоря об эротическом поцелуе, Близнецы могут поразить вас, ведь именно они специалисты в этом вопросе.





Рак

У Раков поцелуи любящие и чувственные. Но они предпочитают, чтоб целовали их. Для рожденных под этим знаком, поцелуи, скорее, признак заботы, чем любви. Потому что они, в принципе, не признают поцелуев без чувств. Если возник конфликт, растопить лед помогут именно нежные поцелуи. У Рака они не очень эротичны, но очень ласковые.

Лев

Вот у Львов поцелуи как раз очень эротичны, потому что они убеждены, что поцелуи должны быть страстными и чувственными. Ведь Львы ценят удовольствия в любых проявлениях. Для них нет запретов. Они могут целоваться демонстративно, получая удовольствие от того, что прилюдно показывают свои чувства. Но вот поцелуи в знак благодарности, дружбы, материнские поцелуи к этому знаку Зодиака не отнесешь.

Дева

Девы в поцелуях очень сдержанны, поэтому предпочитают целоваться или в браке, или только с любимым человеком. Они очень скромны и не демонстрируют своих чувств. Девы даже заняли последнее место по количеству поцелуев среди всех знаков. Они очень разборчивы и никогда не поцелуют человека, который им не понравился.





Весы

Вот Весы отличаются своей любовью к поцелуям, хорошо разбираются в них и всегда целуются при удобной возможности. Они прекрасно владеют техникой поцелуя, а по количеству уступают только Близнецам. Поцелуи Весов не назовешь страстными и эротичными, они, скорее, мягкие и нежные.

Скорпион

Скорпионы так же выделяются среди всех остальных знаков тем, что через поцелуй способны передать все свои чувства и эмоции. В их поцелуе может отразиться и страсть, и нежность, и холод, и равнодушие. Скорпионы целуются только со знакомыми людьми страстно и весьма часто. Если вас целует Скорпион, то можете не сомневаться в искренности его чувств.

Стрелец

Для представителей этого знака, поцелуй не удовольствие, а проявление благодарности, восхищения или признательности. Хоть они и зачастую дружеские, но отличаются достаточной чувственностью. Стрельцы любят целоваться много и часто, хотя не очень владеют техникой.

Козерог

Кто-кто, а Козероги целоваться вообще не любят. Делают это очень редко, даже родственников стараются не целовать. Люди, родившееся под этим знаком, даже влюбленные, целуются без страсти и никогда не сделают этого публично. Их поцелуи, будто по надобности, и не отличаются теплом и лаской.





Водолей

Поцелуи Водолея весьма разнообразны. Их трудно классифицировать. Они зачастую одинаковы по отношению к друзьям и любимым. Водолеи не дают чувствам и страсти охватить себя, поэтому их поцелуи не часты, но в них могут проявляться все чувства и ощущения Водолея.

Рыбы

Рыбы не любят целовать сами, а предпочитают, когда целуют их. Они ожидают от поцелуя многого, потому что полностью отдаются чувствам. Чувства для Рыб на первом месте, так и в поцелуе они хотят раствориться. Но техника, конечно, хромает, потому что вообще в жизни у Рыб много разочарований.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает также узнать, что скрывают от общества разные Знаки Зодиака.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263324-news.html