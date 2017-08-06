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Погода в России: ожидается деформация асфальта и гибель птиц


Погода в России: ожидается деформация асфальта и гибель птиц

Высокая температура воздуха в последнее время доставляет неудобства украинцам, а в некоторых регионах России и вовсе ожидаются жуткие последствия, передает Joinfo.ua.


До +38 в тени


Так, беспокойство спасателей вызывает погода в степных районах Кабардино-Балкарии.Там обещается рекордно высокая температура – до +38 градусов по Цельсию.


В связи с этим региональное ГУ МЧС прогнозирует возможные чрезвычайные ситуации муниципального масштаба, связанные с природными пожарами, увеличением количества ДТП из-за деформации асфальта, тепловыми ударами, гибелью птиц в промышленном птицеводстве, повреждением сельскохозяйственных угодий.


Сообщается также, что такая жаркая погода продержится в регионе до 8 августа 2017 года.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает узнать, когда в Украине начнется долгожданное похолодание.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263323-news.html
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