Погода в России: ожидается деформация асфальта и гибель птиц

Высокая температура воздуха в последнее время доставляет неудобства украинцам, а в некоторых регионах России и вовсе ожидаются жуткие последствия, передает Joinfo.ua.
Так, беспокойство спасателей вызывает погода в степных районах Кабардино-Балкарии.Там обещается рекордно высокая температура – до +38 градусов по Цельсию.
В связи с этим региональное ГУ МЧС прогнозирует возможные чрезвычайные ситуации муниципального масштаба, связанные с природными пожарами, увеличением количества ДТП из-за деформации асфальта, тепловыми ударами, гибелью птиц в промышленном птицеводстве, повреждением сельскохозяйственных угодий.
Сообщается также, что такая жаркая погода продержится в регионе до 8 августа 2017 года.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает узнать, когда в Украине начнется долгожданное похолодание.