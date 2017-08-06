Оговорка по Фрейду: Американская конгрессвумен хотела устроить импичмент Путину





Выступая в телепередаче The View на телеканале ABC Максин Уотерс в разговоре с телеведущей сказала о том, что когда будет покончено с президентом США Дональдом Трампом, они намерены приняться за президента России Владимира Путина и назвала его следующим, передает JoInfo.ua.

Шуточная оговорка

Ведущая переспросила: «Путин или Пенс?»

«А… в смысле Пенса», — ответила конгрессвумен.

Ведущая пошутила над оговоркой, пояснив, что «мы разберемся сразу же с двумя: Трампом и Путиным, а потом возьмемся за Пенса».





Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что недавно стало известно, пойдет ли Путин на новый президентский срок.

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