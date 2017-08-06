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Вокруг света: 7 завораживающих уличных рынков в Испании


Вокруг света: 7 завораживающих уличных рынков в Испании

Колоритная Испания очаровывает туристов своими пейзажами и буйством красок. Чтобы поближе познакомиться с бытом испанцев, советуем посетить самые популярные и необычные рынки этой страны. Посреди лета прогулка по такому рынку соединит в себе и экскурсию, и приятный шоппинг, передает Joinfo.ua


Las Dalias - хиппи-рынок на Ибице



Вокруг света: 7 завораживающих уличных рынков в Испании

История самого миролюбивого места Ибицы - Hippy market берет свое начало в 1985 году. С того времени каждую субботу с 10:00 тут собирается более 200 продавцов.


Тут туристы могут приобрести уникальные предметы одежды, разнообразные ювелирные изделия, музыкальные инструменты, диски, декоративные предметы, парфюмерию и книги.


Средневековый рынок в Санабрии (Самора)



Вокруг света: 7 завораживающих уличных рынков в Испании

В средине августа, 12–13 числа, в испанской Саморе открывается средневековый рынок, основанный еще в далеком XII веке. Он выделяется среди других торговых площадок своей красотой и атмосферностью.


Путешественники стекаются на это мероприятие, чтобы приобрести разнообразные продукты питания, такие как сыр, мясную гастрономию, сладости, выпечку. А также изделия из кожи, бумаги, цветов и мыло ручной работы.


Как бонус – множество «средневековых» таверн, которые предложат туристам прохладительные и горячительные напитки и местные гастрономические деликатесы и закуски.


Малага - рынок ремесленников в Фуэнхироле



Вокруг света: 7 завораживающих уличных рынков в Испании

В Фуэнхироле на мини-рынке Mercado de las Cabañas собираются местные мастера и ремесленники. Тут представлены изысканные работы от продавцов ювелирных изделий, одежды и аксессуаров ручной работы.


Также у посетителей есть шанс отведать вкус креативной выпечки и изысканных местных блюд. А ежедневно вечером вас ожидает живая музыка.


«Белое лето» (Жирона)



Вокруг света: 7 завораживающих уличных рынков в Испании

Если вы решили провести уикэнд в Жироне, то ваш маршрут обязательно должен проходить через торговый фестиваль под названием «Белое лето». Он объединяет более 200 брендов одежды, аксессуаров, обуви, мебели, парфюмерии и многое другое.


Рынок Новой Андалусии (Марбелья)



Вокруг света: 7 завораживающих уличных рынков в Испании

Самый оживленный и примечательный рынок в испанской Марбелье находится недалеко от Пуэрто Банус. Он работает каждую субботу с 08:00 до 15:00. Тут можно приобрести шикарные ковры, яркие картины и антиквариат.


Кадис - ночной рынок в порту Сотогранде



Вокруг света: 7 завораживающих уличных рынков в Испании

Это своеобразное развлечение приглашает туристов каждую летнюю ночь среды и четверга. Рибера-дель-Марлин в порту Сотогранде предлагает всем желающим разнообразные винтажные предметы, товары для дома и игрушки. А рядом работают бары с традиционными тапас и напитками.


Firac (Менорка)



Вокруг света: 7 завораживающих уличных рынков в Испании

На одном из Балеарских островов - Менорке, излюбленном месте туристов, работает весьма необычный рынок. Каждый вечер под звуки живой музыки тут развлекают толпу более двадцати мастеров.


Продавцы работают прямо на глазах у посетителей рынка, создавая и предлагая для покупки ювелирные изделия, товары из кожи, макраме, керамики, а также одежду и обувь.


Наш журналист Амалия Червинчук предлагает вам также ознакомиться со списком лучших городов мира для туризма, который был составлен журналом Travel+Leisure.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263321-news.html
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