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Гисметео: когда в Украине ожидается похолодание


Гисметео: когда в Украине ожидается похолодание


По прогнозам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазиры Мартазиновой, в страну после 10 августа придет похолодание, передает Joinfo.ua.


Осень придет в августе?


Согласно мнению синоптика, в Украине, по сути, начнётся осень. Это произойдет после 10 августа, а уже со средины последнего летнего месяца в стране температурный режим уже не будет достигать таких высоких температур.



Гисметео: когда в Украине ожидается похолодание

Ожидается, что по температурному режиму август будет достаточно комфортным в дальнейшем. Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, также в страну придут ливни.


Дождь начнет лить на День независимости, и будет время от времени напоминать о себе вплоть до 27-28 августа. А в сентябре на юго-востоке Украины могут выпасть две месячные нормы осадков.


Бабьему лету – быть!



Гисметео: когда в Украине ожидается похолодание

Сентябрь, по прогнозам ученых, также будет прохладным - 17 -20 градусов. Украинцам советуют настраиваться на раннюю зиму в этом году. Однако, бабье лето все-таки заглянет к нам в конце сентября.


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