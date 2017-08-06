Гисметео: когда в Украине ожидается похолодание





По прогнозам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазиры Мартазиновой, в страну после 10 августа придет похолодание, передает Joinfo.ua.

Осень придет в августе?

Согласно мнению синоптика, в Украине, по сути, начнётся осень. Это произойдет после 10 августа, а уже со средины последнего летнего месяца в стране температурный режим уже не будет достигать таких высоких температур.





Ожидается, что по температурному режиму август будет достаточно комфортным в дальнейшем. Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, также в страну придут ливни.

Дождь начнет лить на День независимости, и будет время от времени напоминать о себе вплоть до 27-28 августа. А в сентябре на юго-востоке Украины могут выпасть две месячные нормы осадков.

Бабьему лету – быть!





Сентябрь, по прогнозам ученых, также будет прохладным - 17 -20 градусов. Украинцам советуют настраиваться на раннюю зиму в этом году. Однако, бабье лето все-таки заглянет к нам в конце сентября.

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