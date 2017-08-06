В Японии сегодня вспоминают жертв первой ядерной бомбардировки Хиросимы





В центре многострадального японского города сегодня собрались миллионы жителей страны Восходящего солнца, чтобы почтить память всех жертв первой ядерной бомбардировки Хиросимы, передает Joinfo.ua.

Церемонию, которая проходит в Парке Мира в центре Хиросимы, посетили представители 80 государств.





Минуту молчания объявили 08:15:01 по местному времени. Ровно в этот момент 6 августа 1945 года в небе над Хиросимой раздался ядерный взрыв.

Мэр города Кадзуми Мацуи выступил с призывом к полному ядерному разоружению, он намерен потребовать от правительства приложить все усилия для принятия международной конвенции.





Страшная история

Ранним утром 6 августа 1945 года стратегический бомбардировщик Б-29 "Энола Гэй" под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш". ПВО Японии знали о приближении американского самолета-убийцы, но командование запретило перехват бомбардировщика. К концу 1945 года число жертв катастрофы выросло до 140 тысяч человек, десятки тысяч в течение долгих лет страдали от последствий лучевой болезни.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее тайфун в Японии стал причиной сотен разрушенных домов и большого количества пропавших без вести людей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263251-news.html